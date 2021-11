LOL 2, svelato il nuovo cast: Fedez e Frank Matano conduttori

Svelato il nuovo cast della seconda stagione di LOL2: Chi ride è fuori. Oltre al comunicato ufficiale di Amazon, il game master Fedez – affiancato da Frank Matano – ha raccontato in una diretta Instagram tutte le novità del comedy show che andrà in onda nel 2022.

Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, adattamento della popolare serie giapponese, è in 6 episodi.

A osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei comici, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.