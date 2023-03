Lol 3, social pazzi per Nino Frassica

(Adnkronos) – “Nino Frassica è l’unico comico che può strappare una risata a Nino Frassica”. Social impazziti per l’attore siciliano, da ieri in onda su Prime Video con tutto il cast di LOL 3. Tra i concorrenti che proveranno a rimanere seri, cercando contemporaneamente di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro da devolvere a favore di un ente benefico, Frassica vola nei trend di Twitter, tra l’entusiasmo degli utenti.

“Nino Frassica top 3 esseri umani”, “Il quiz di Nino Frassica mi ha letteralmente distrutto. Ho sputato entrambi i polmoni”, “Un abbraccio al cast di lol 3 che ha avuto il coraggio di partecipare lo stesso nonostante ci sia Nino Frassica”, “Con #LOL3 sto ridendo un casino, non mi succedeva dalla prima stagione, Nino Frassica si conferma un idolo”, “Comunque dire che Nino Frassica è letteralmente un Dio della comicità non è spoilerare nulla. Perché se non lo sapete è una vostra grave mancanza”, sono solo alcuni delle centinaia di commenti che stanno inondando il social in queste ore.