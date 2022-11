‘Lol: Chi ride è fuori’, ecco chi saranno i 10 concorrenti della terza stagione. A Natale un’imperdibile special

A quanto pare saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi, i dieci protagonisti che andranno ad animare la terza stagione di ‘Lol: Chi ride è fuori’, il gettonatissimo format prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios che, nelle due stagioni precedenti, è riuscito ad imporsi in testa alle comedy show Original. In questa edizione agli imprevedibili ‘bottoni’ della control room, accanto allorma veterano Fedez, troveremo Frank Matano.

‘Lol: Chi ride è fuori’ terza stagione: i dieci concorrenti si contenderanno un premio di 100mila euro da devolvere in beneficenza

Stando a quanto anticipato oggi da Prime Video (che nel 2023 provvederà a distribuirlo in oltre 240 Paesi e territori nel mondo), questi dieci concorrenti, come il gioco prevede, avranno sei ore di tempo – divise per altrettante puntate – per resistere alle irresistibili provocazioni e gag dei loro colleghi-concorrenti, per potersi infine aggiudicarsi il premio finale di 100.000 euro, che saranno poi devoluti ad un ente benefico scelto dal vincitore.

‘Lol: Chi ride è fuori’: previsto uno special natalizio dove 6 concorrenti delle precedenti edizioni si sfideranno in 4 ore

Ma c’è di più. Aspettando infatti la terza puntata, Prime Video ha deciso di trasmettere uno speciale natalizio: ‘Lol Xmas Special: Chi ride è fuori’ dove, in un’unica puntata di 4 ore (in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo dal 19 dicembre), saranno richiamati a sfidarsi sei protagonisti – e una co-host – delle prime due edizioni: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo.

Max