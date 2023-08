L’omaggio di Ligabue a Totti e a Roma, un corteggiamento “senza tempo”

(Adnkronos) – La passione per l’Inter di Luciano Ligabue è nota oltre i confini nazionali. Eppure c’è un amore meno pubblicizzato, meno noto ma inequivocabile: è quello del rocker di Correggio per Francesco Totti e per Roma (non ci spingiamo a dire ‘per la Roma’). L’ultima dimostrazione è proprio il singolo di Ligabue appena uscito, ‘Una canzone senza tempo’, che -nel tentativo perfettamente riuscito di pennellare con sorprendente efficacia l’atmosfera fatata della Capitale- si apre con un ossequio all’indimenticato capitano della ‘magica’. “Totti ovunque alle pareti, e maglie della Roma”, è l’incipit del brano.

Un amore decisamente corrisposto, come evidenziano alcuni ‘highlights’ della storia calcistica di Totti ricordati oggi anche sul ‘Messaggero’. Nel 2012, ad esempio, quando ‘er pupone’ si presentò agli allenamenti a Trigoria indossando una maglia che recava la scritta ‘Il meglio deve ancora venire’, con evidente citazione del noto brano di Liga, allo scopo di motivare la squadra. E la risposta di Liga per i 40 anni di Totti, nel 2016, quando il rocker gli aveva fatto recapitare un videomessaggio in cui lo ringraziava: “Ciao Pupone, grazie di essere un fenomeno”. A Roma, intanto, cresce l’attesa per il concerto che Ligabue terrà il 18 novembre al Palazzo dello Sport. Certo, il pensiero di tanti è che se Totti decidesse di salire su quel palco invitato da Ligabue sarebbe l’apoteosi per la città. Come direbbero bonariamente a Roma: ‘Liga, vedi che devi fà’.