Lombardia, Comitato Nord: “Nato non per elezioni ma per portare avanti autonomia”

(Adnkronos) – Il Comitato Nord nato dalla volontà dell’onorevole Umberto Bossi fondatore e presidente a vita della Lega, dall’europarlamentare Angelo Ciocca e da Paolo Grimoldi, non è nato per competere alle elezioni regionali, ma per potare avanti l’Autonomia, le istanze del Nord e dar voce inascoltata della militanza nordista. Il Comitato Nord, apprende l’Adnkronos da fonti dello stesso Comitato, ha chiesto ai consiglieri uscenti Mura Roberto, Formenti Antonello, Bastoni Massimiliano, Lena Federico di restare fedeli agli obiettivi del Comitato Nord e mantenere la retta via con scelte compatte, coerenti ed intelligenti con l’importante lavoro del Comitato Nord.