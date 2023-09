Londra, 15enne uccisa a coltellate: arrestato adolescente

(Adnkronos) – Una ragazza di 15 anni è stata uccisa a coltellate questa mattina a Croydon, quartiere sud di Londra. Poco dopo l’omicidio, la polizia ha arrestato un altro adolescente, che si ritiene conoscesse la vittima. La ragazza è stata aggredita ed uccisa mentre si stava recando a scuola. “Siamo profondamente scioccati per la morte insensata e tragica della nostra amata amica e studentessa”, si legge in una dichiarazione della Old Palace of John Whitgift School, l’istituto privato che la ragazza frequentava.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, si è detto “assolutamente devastato” dall’uccisione della ragazza. “Prometto che continuerà a lavorare giorno e notte per mettere fine alla piaga degli accoltellamenti nella nostra città”, ha aggiunto, riferendosi agli altri attacchi ed omicidi con il coltello che si sono registrati negli ultimi mesi nella capitale britannica.