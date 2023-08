Londra, accoltellato mentre era in fila per il British Museum: arrestato l’aggressore

(Adnkronos) – Un uomo è stato accoltellato al braccio nel centro di Londra oggi mentre era in fila per entrare al British Museum. Il presunto aggressore è fuggito ma è stato arrestato poco dopo, ha reso noto la polizia: è accusato di “lesioni gravi” e al momento non si conoscono la sua identità e le sue motivazioni. Scotland Yard ha precisato che l’attacco non è legato al terrorismo e assicurato che non vi sono rischi per il pubblico.

L’attacco è avvenuto attorno alle 10 del mattino ora locale all’incrocio fra Great Russell Street e Museum Street, proprio davanti all’ingresso del famoso museo, uno dei luoghi più visitati di Londra. Il British Museum è stato subito evacuato e le strade circostanti sono state transennate. Successivamente il museo ha riaperto i battenti per i visitatori, aumentando però i controlli di sicurezza all’ingresso. Ferito al braccio, l’aggredito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale.

Un testimone ha detto alla Bbc di aver visto “un uomo arrabbiato” che ha estratto un coltello “come un machete” e colpito la sua vittima, che in questa versione, viene definita come “un giovane uomo”.