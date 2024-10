L’opposizione: “Referendum? Italia più avanti di chi la governa”

“Ora non fermiamoci”; lo dice la segretaria del Pd Elly Schlien su Instagram. “continuiamo a firmare per aumentare il sostegno al referendum”. Questa la reazione dopo l’esito della raccolta firme relative al referendum sulla cittadinanza.

Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra afferma: “ancora una volta l’Italia dimostra di essere molto più avanti di chi la governa. Adesso bisogna continuare a firmare – ribadisce anche Fratoianni – anche solo per vedere la destra sempre più in crisi di nervi di fronte a un’Italia che non conoscono e che si rifiutano di vedere”.

“Queste 500mila firme sono il segno che c’è una parte del Paese che non ci sta a questo tipo di racconto, che vuole discutere, che vuole dibattere anche di temi come questo, che vuole delle riforme che diano un futuro al Paese, sottolinea da +Europa Riccardo Magi. “Queste 500mila firme – insiste uno dei promotori del referendum – sono il segno della non rassegnazione delle persone e sono anche un grande segno per la democrazia”.

Di “una buona notizia per la nostra democrazia” parla anche Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. “Il raggiungimento della soglia delle 500mila firme per il referendum sulla cittadinanza dimostra che, quando la politica si occupa di battaglie di civiltà, argomenti alti, che toccano la vita delle persone, i cittadini si mobilitano in massa. Si tratta di un grande risultato”.

“Questo – afferma Borghi – è solo il primo passo verso una riforma della cittadinanza che è quanto mai necessaria. Lo strumento referendario sembra essere l’unica via percorribile, stanti la contrarietà della parte più retrograda della maggioranza, e l’insipienza di Forza Italia che, dopo aver annunciato una sua proposta sullo Ius Scholae, si è ritirata in bell’ordine”.

