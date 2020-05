Loredana Lecciso, età e vita privata e storia con Al Bano

Loredana Lecciso e Al Bano, un amore che resiste nonostante le voci di una separazione. I due hanno vissuto insieme la quarantena, non sono mai stati divisi. Il cantante pugliese è sempre stato visto come diviso a metà tra il nuovo amore e quello storico, con Romina, che lo ha accompagnato negli anni d’oro e che ora nutre un rapporto di stima e affetto con l’ex marito.

A chiarire una volta per tutte la situazione, in un’intervista rilasciata a DiPiù TV, è stata la stessa Loredana Lecciso: “Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia. Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. E’ successo e basta, Al Bano del resto è l’unico uomo della mia vita. La nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”.

Loredana Lecciso, chi è

Loredana Lecciso è una showgirl ed ex giornalista. Ormai è conosciutissima soprattutto grazie alla sua relazione con Al Bano Carrisi, con cui ha avuto due figli. Una storia che fa parlare ancora oggi, nonostante i numerosi anni dalla scintilla che li ha fatti innamorare. Loredana è nata nel 1972, ha 47 anni ed è originaria di Lecce.

Da diversi anni ormai è un’ospite fissa dei salottini Tv di Barbara D’Urso, non sorprende quindi che sia protagonista anche della puntata di Live Non è la D’Urso del 31 maggio. Al centro ci sarà sempre la relazione con Al Bano. Loredana ha partecipato anche al reality show La talpa e ha iniziato la sua carriera televisiva come giornalista pubblicista.