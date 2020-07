Lorella Cuccarini potrebbe finire allo ‘Zecchino d’Oro’, mentre Matano bissa La Vita in Diretta

Si è molto discusso sulla conduzione de ‘La Vita in Diretta’, quest’anno gestita dalla coppia Matano-Cuccarini… poi ‘scoppiata’. Certo, in parte ha contribuito anche il ‘gossip politico’, quando qualcuno ha scritto che la ‘soubrette’ non sarebbe stata gradita agli ultimi piani di Viale Mazzini, anche per le sue idee politiche.

Ora, senza entrare nel merio di una vicenda della quale non possiamo conoscere i ‘reali’ risvolti, reciproci, caratteriali, che ne hanno compromesso il senso di sintonia, certo è che, congedandosi, Lorella Cuccarini ha scritto una mail di addio a colleghi maestranze, abbastanza dura. Un discorso lungo dove, senza mai nominarlo, l’ex prima ballerina di ‘Fantastico’, torna più volte su Matano, accusandolo fra l’altro di ‘maschilismo’.

Di suo il giornalista – ‘al momento’ – non ha replicato pubblicamente e, pochi giorni dopo, è sceso in campo anche Diaco, prendendo le difese della Cuccarini. Che Matano in realtà fosse già sicuro di un bis alla conduzione nella prossima stagione?

Matano non replicò perché già riconfermato?

Tutto è possibile. Fatto è che stamane, nell’annunciare i palinsesti autunnali, il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha ‘dovuto’ affrontare l’argomento in quanto, nella programmazione figura ancora ‘La Vita in Diretta’ che, guarda caso ha rinnovato la conduzione di Matano.

E Lorella? Possibile che una professionista di tale caratura (ricordate quando era in Mediaset e venne definita ‘la più amata dagli italiani’?), venga sacrificata in modo così poco intelligente?

Coletta: “Per Lorella anche l’ipotesi ‘Zecchino d’Oro’”

No, ha tenuto a rimarcare Coletta il quale ha spiegato che ”Io e Lorella abbiamo un ottimo rapporto. Ci siamo visti durante ‘La Vita in Diretta’ ma anche dopo”. Fatto è però che, aggiunge, “La decisione di affidare solo a Matano il programma è, come ho detto, coerente con una scelta di strutturare il day time con programmi condotti da giornalisti. Ma con lei abbiamo il progetto di tornare a coinvolgerla tour court nell’intrattenimento“.

E qui francamente, fra decine di opportunità che la Rai1 può produrre per usufruire del talento della Cuccarini, Coletta ha gelato tutti aggiungendo che “Tra le ipotesi c’è anche lo Zecchino d’Oro ma non lo abbiamo definito ora perché ci sono anche altre ipotesi in campo…”.

