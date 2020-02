Lorenzo Riccardi, chi è l’ex tronista di uomini e Donne diventato opinionista: età e soprannome Cobra

Lorenzo Riccardi torna a Uomini e Donne. Non come tronista, perché la sua storia con Claudia Dionigi va a gonfie vele, nemmeno come ospite. Il ragazzo, protagonista per tre eduzioni del programma condotto da Maria De Filippi, è infatti il nuovo opinionista della trasmissione. Una scelta voluta da Maria da sempre ammiratrice del carattere esuberante e pungente di Lorenzo.

L’avventura di Lorenzo Riccardi come opinionista inizierà subito alla grande, almeno per quanto riguarda la sua proverbiale sincerità. Il ragazzo, infatti, si scontrerà con Carlo definendolo inutile e dando vita ad un dibattito nel quale verrà fuori anche la sua pungente ironia, quella per cui Maria lo ha voluto ancora nella sua trasmissione.

Lorenzo, Riccardi, chi è il meccanico diventato influencer

L’avventura di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne è iniziata quando il ragazzo è arrivato nel programma per conoscere Ludovica Valli, che lo ha poi allontanato a causa di molte segnalazioni arrivate e le foto che ritraevano il ragazzo in compagnia di diverse ragazze, lacune anche note nel mondo dello spettacolo.

Lorenzo non sia dà però per vinto e arriva l’anno successivo per conoscere Sara Affi Fella, in questo caso resiste fino all’ultimo ma la tronista sceglie Luigi Mastroianni. L’esperienza di Lorenzo a Uomini e Donne culmina poi quando Maria decide di affidargli il trono. L’esperienza da tronista lo porta a conoscere Claudia Dionigi, con la quale porta avanti ancora una storia d’amore importante.

Lorenzo è nato a Milano nel 1996, ed ha 23 anni. Prima di diventare tronista e collezionare milioni di follower su Instagram, Lorenzo Riccardi era un meccanico e aiutava il padre nell’officina di sua proprietà. Per questo finisce gli studi giovanissimo e si dedica al lavoro di meccanico di cui va molto fiero. Ha molti tatuaggi, uno porta la scritta ‘Cobra’, il suo soprannome e anche il nome della sua linea d’abbigliamento.