Lotito: “Dybala? Io non vendo sogni ma solide realtà, e non facciamo la collezione di figurine Panini!”

Lotito: “Dybala? Io non vendo sogni ma solide realtà, e non facciamo...

Intercettato all’uscita della Figc, dove ha partecipato al consiglio federale, e ‘stuzzicato’ sull’arrivo di Dybala ‘sulla sponda opposta alla sua’, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, preferisce riderci sopra affidandosi ad un famoso slogan promozionale: “Dybala alla Roma? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà“.

Lotito: “Noi non facciamo la collezione di figurine Panini, La Lazio ha preso 6 calciatori e forse faremo altre cose in entrata”

Poi, facendosi più serio, ma non troppo, il presidente laziale ha aggiunto che “Noi non facciamo, ahimé, la collezione di figurine Panini, non ci interessa” soprattutto, ha tenuto a rimarcare, “Noi non valutiamo l’estetica, a noi interessa il risultato. Lotito porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti. Anche dopo che ha vinto un trofeo il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire. Mercato della Roma da prima pagina? La Lazio ha preso 6 calciatori e forse faremo altre cose in entrata. Io non sono un tifoso-presidente ma un presidente-tifoso e devo creare le condizioni affinché la società abbia un futuro sempre più roseo“.

Lotito: “Abbiamo cambiato una squadra intera e non so quali squadre siano in grado di farlo”

Entrando nello specifico, Lotito tiene a sottolineare che “Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell’allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c’è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14. Abbiamo cambiato una squadra intera e non so quali squadre siano in grado di farlo. Le risposte in termini di risultati speriamo di riscontrarli sul campo“.

Lotito: “Caso Acerbi? Non c’è una questione Acerbi, è un ragazzo per bene e serio. Sono scelte tecniche”

Infine, per chiudere una ‘questione che a Formello e dintorni si trascina ormai da giorni, il presidente spiega: “Caso Acerbi? Non c’è una questione Acerbi (dato in partenza,ndr), è un ragazzo per bene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono”

