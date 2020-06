Lotteria degli scontrini 2020: cos’è, come funziona, quanto si vince, premi, codice

Sta diventando sempre più popolare e interessante agli occhi di tanti italiani: stiamo parlando della lotteria degli scontrini 2020 una procedura che consente vincite, anche cospicue. Ma cos’è, come funziona, e in effetti quanto si vince?

C’è molto interesse intorno ai premi, al codice di utilizzo ed alle modalità ed ai ‘luoghi’ in cui muoversi per accedere al meccanismo della lotteria degli scontrini 2020.

Dunque andiamo a vedere più da vicino cos’è a Lotteria Scontrini 2020 e come funziona e quando arrivare la prima estrazione.

Lotteria degli scontrini 2020: cos’è, prima estrazione 7 agosto premi da 300.000 euro a 1 milione

La Lotteria degli scontrini 2020 è un interessante percorso sperimentale che ha un trascorso molto intrigante. Molti si sono chiesti un questa fase cos’è come funziona e hanno cercato ‘lumi’ sul portale lotteria degli scontrini fiscali?

Insomma, cosa si vince, quali sono i premi (e le sanzioni) relativi al decreto fiscale connesso alla Legge di Bilancio 2020 che ha prodotto la lotteria degli scontrini?

Del resto, come tanti sanno, la lotteria degli scontrini doveva partire da tempo ma adesso, con l’obiettivo di aumentare le risorse da inserire nella legge di Bilancio 2020, è partito il vero iter. Si è pensato, insomma, di usare questo strumento per combattere l’evasione per far accrescere l’emissione degli scontrini fiscali e al tempo stesso aumentare i pagamenti elettronici e pertanto tracciabili.

aggiornamento ore 3,12

La lotteria degli scontrini 2020 dunque prevede ben 3 estrazioni al mese con premi da 300.000 euro ognuno, e dulcis in fundo una estrazione all’anno con premio da 1 milione di euro.

La prima estrazione ci sarà venerdì 7 agosto e le successive saranno ogni secondo giovedì del mese.

Dal 2021, poi, saranno previste delle estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro alla volta. I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione.

In più è previsto un premio ai negozianti e ogni anno, sorteggiati, i nuovi settori di spesa renderanno possibile detrarre fatture e ricevute.

aggiornamento ore 7.43

Lotteria degli scontrini 2020: premi esentasse

La Lotteria degli scontrini 2020 prevede queste particolari indicazioni:

i premi vinti alla lotteria degli scontrini sono esentasse e non fanno parte del cumulo che va a formare il reddito di chi li percepisce per l’intero ammontare.

e non fanno parte del cumulo che va a formare il di chi li per l’intero Per incoraggiare l’uso di strumenti di pagamento elettronici sono istituiti premi speciali da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, solo ai soggetti che fanno transazioni con pagamento elettronico .

da attribuire tramite a quelle ordinarie, ai soggetti che fanno con pagamento . Sono indicati premi agli esercenti che hanno generato le operazioni di cessione di beni e cioè prestazione di servizi.

che hanno generato le operazioni di cessione di beni e cioè prestazione di servizi. Per poter prendere parte all’ estrazione dei premi messi in palio con la lotteria degli scontrini 2020 il cittadino dovrà richiedere attraverso il Portale della Lotteria a partire dal 9 marzo 2020, il proprio codice lotteria da comunicare ogni volta che effettua un acquisto.

poter prendere parte all’ dei il cittadino dovrà richiedere attraverso il a partire dal 9 marzo 2020, il proprio da comunicare ogni volta che effettua un acquisto. Se l’esercente, al momento dell’acquisto, si rifiuti di trasmettere il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo al contribuente di partecipare alla. Lotteria degli scontrini, non ci sarà la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 perché eliminata dal decreto fiscale 2020. Ma al suo posto il consumatore può segnalare l’accaduto e far scattare di conseguenza i controlli dell’Agenzia delle Entrate sul commerciante.

Lotteria degli scontrini 2020: sanzioni per commercianti, quando e come

E’ nel mentre indicato un regime transitorio per il primo semestre del 2020, dal momento che la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite:

misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica,

scontrini fiscali su cui non si può indicare il codice fiscale dell’acquirente in ragione dello strumento con cui sono emessi,

ricevute fiscali.

Lotteria scontrini 2020 chi può partecipare

Ecco chi può prendere parte alla Lotteria degli scontrini 2020 per l‘estrazione dei premi dal 7 agosto 2020:

persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, coloro che effettuano acquisti presso esercenti che trasmettono i corrispettivi via telematica.

Per partecipare all’estrazione sarà necessario comunicare il proprio codice fiscale all’esercente e che egli trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, per partecipare all’estrazioni della lotteria degli scontrini.

Lotteria scontrini 2020 come funziona

Allora la Lotteria scontrini come funziona dal 2020? La nuova lotteria degli scontrini fiscali agirà come una ogni altra lotteria nazionale ma il cittadino al posto di comprare il biglietto per partecipare all’estrazione, userà il codice legato allo scontrino fiscale emesso dal negoziante.

Per ogni acquisto che porterà all’emissione di uno scontrino elettronico o ordinario, si avrà diritto ad una serie di biglietti virtuali.

Lotteria scontrini: cosa si vince? Premi settimanali, mensili e annuale

Ma che cosa si vince con la Lotteria scontrini 2020? Ecco i premi mensili e annuali.

Per il 2020, la lotteria degli scontrini 2020 prevede 3 estrazioni al mese con premi da 300.000 euro ciascuno.

La lotteria degli scontrini 2020 ha anche previsto una estrazione annuale con premio da 1 milione di euro.

Dal 2021 ci saranno estrazioni settimanali e saranno estratti 7 premi: da 5mila euro ciascuno.

aggiornamento ore 11,49