Lotteria Italia 2020 2021, biglietti vincenti: l’elenco

L’estrazione dei biglietti vincenti 2020 2021 ha visto rinnovare l’impegno del 6 gennaio. La Befana, ha sorriso a Pesaro, dove è stato venduto il primo premio da 5 milioni di euro. Per la prima volta dal 2006 tra i primi cinque premi non c’è una grande città. Roma si accontenta con 5 premi di seconda categoria, ma nella sua provincia, per la precisione a Gallicano del Lazio, finisce il terzo premio da 1 milione di euro.

I biglietti di prima categoria della lotteria Italia 2020 2021

I monopoli di Stato hanno reso noti i primi cinque biglietti estratti di Prima Categoria. Di seguito gli abbinamenti

1° premio 5 milioni di euro E409084 Pesaro (PU)

2° premio 2 milioni di euro G162904 Prizzi (PA)

3° premio 1 milione di euro A066635 Gallicano nel Lazio (RM)

4° premio 500.000 euro D114310 Altavilla Irpina (AV)

5° premio 250.000 euro A211417 Cavarzere (VE)

L’agenzia Agimeg ricorda per la prima volta dal 2006, non ci sono le grandi città – come Roma o Napoli, che nelle ultime 24 edizioni hanno portato a casa il primo premio in ben 11 occasioni – tra le 5 località che si contenderanno il premio da 5 milioni di euro dell’edizione 2020.