Biglietti vincenti premi terza categoria Lotteria Italia 2020

Sono stati estratti oggi, lunedì 6 gennaio 2020, i premi della Lotteria Italia. Anche quest’anno nel giorno dell’Epifania si conclusione il concorso con l’estrazione dei premi di prima, seconda e terza categoria. La diretta delle estrazioni della Lotteria Italia 2020 si svolge alle ore 20.35 di lunedì 6 gennaio su Rai Uno nello speciale dei Soliti Ignoti condotto da Amadeus.

Nel corso del programma verranno svelati i cinque biglietti vincenti dei premi di prima categoria, per scoprire tutti i biglietti estratti relativi ai premi di seconda e terza categoria, invece, è necessario collegarsi sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o, in alternativa, sul sito web della Lotteria Italia.

Anche su questa pagina si potranno seguire gli ultimissimi aggiornamenti live della Lotteria Italia 2020, per i biglietti estratti della terza categoria basta collegarsi su questo articolo dopo le 20.30, orario dell’estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio 2020.

Estrazioni Lotteria Italia 2020: tutti i biglietti vincenti

Lotteria Italia 2020: biglietti vincenti terza categoria

I biglietti vincenti della terza categoria dell’estrazione di oggi, 6 gennaio 2020, della Lotteria Italia verranno riportati in tempo reale su questa pagina dalle ore 20.30. Come annunciato nel corso della puntata speciale de “I Soliti Ignoti” per la Lotteria Italia 2020 i premi di terza categoria sono in totale 180 ed hanno un valore 20 mila euro ciascuno.

