Lotteria Italia 2020, estrazione il 6 gennaio ai Soliti Ignoti: biglietti vincenti, premi e regolamento

La Lotteria Italia 2020 si concluderà il 6 gennaio prossimo con l’estrazioni dei premi di prima, seconda e terza categoria. Anche quest’anno l’estrazione dei biglietti vincenti avverrà in prima serata su Rai 1 all’interno del programma condotto da Amadeus “Soliti Ignoti“.

Per l’occasione l’emittente televisiva italiana ha realizzato una puntata speciale dello show che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e personaggi famosi tra cui i cantanti del Festival di Sanremo 2020. Oltre a svelare i 22 Big del festival della canzone italiana Amadeus darà spazio a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l’ordine dei 5 premi di prima categoria, a seconda di come si classificheranno verranno abbinati i biglietti fortunati. Una serata all’insegna del divertimento, della musica e della comicità per festeggiare la Befana con i premi del celebre concorso della lotteria italiana.

Lotteria Italia 2020: come funziona l’estrazione del 6 gennaio

I biglietti vincenti del concorso della Lotteria Italia 2020 sarà trasmesso in diretta su Rai lunedì 6 gennaio 2020 alle 20.35. Durante i Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia verranno annunciati i 5 biglietti relativi ai premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro.

Come spiegato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia 2020 non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti”. I premi di seconda e terza categoria verranno assegnati poco prima dell’inizio del programma di Rai 1 “Solti Ignoti”.

Lotteria Italia 2020: venduti ‘solo’ 6,7 milioni di biglietti

Per l’edizione 2020 del concorso Lotteria Italia i biglietti venduti sono stati circa il 3% in meno rispetto all’anno scorso. Si tratta di circa 6,7 milioni di biglietti venduti che hanno permesso una raccolta vicina ai 34 milioni di euro.

Nell’ultima edizione i biglietti venduti sono stati circa 6,9 milioni. Come riportato in una nota diffusa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: “L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori”.