Lotteria Italia 2020: tutti i biglietti vincenti dell’estrazione di lunedì 6 gennaio

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020: ecco i fortunati vincitori dei premi di prima, seconda e terza categoria estratti oggi, lunedì 6 gennaio 2020. Come da tradizione il giorno dell’Epifania vengono estratti i biglietti della Lotteria Italia, l’appuntamento che ogni anno intrattiene milioni di italiani pronti a scoprire i biglietti estratti il giorno della Befana.

Anche quest’anno l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia è collegata alla trasmissione tv i “Soliti Ignoti” condotta da Amadeus in prima serata su Rai 1. Nel corso della diretta televisiva in programmazione per le ore 20.35 sono stati svelati i 5 biglietti vincenti dei premi di prima categoria, compreso il primo premio di 5 milioni di euro.

Lotteria Italia 2020: biglietti vincenti prima categoria

I biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2020 sono stati estratti lunedì 6 gennaio alle 20.30. La redazione di Italia Sera ha seguito in tempo reale l’estrazione dell’Epifania ed è pronta a riportare live gli aggiornamenti con i numeri delle matrici che daranno diritto ai fortunati vincitori di portare a casa i premi di prima categoria che ricordiamo comprendono anche il primo premio dal valore di ben 5 milioni di euro. I premi di prima categoria della Lotteria Italia 2019/2020 sono in totale 5 e per quest’anno sono stati abbinati a cinque personaggi famosi che si sfideranno durante la puntata speciale dei Soliti Ignoti per determinare l’ordine dei 5 premi. I cinque premi di prima categoria hanno rispettivamente un valore di 5 milioni di euro, 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione e 500 mila euro.

Lotteria Italia 2020: biglietti vincenti seconda categoria

I premi di seconda categoria della Lotteria Italia 2020 vengono estratti lunedì 6 gennaio 2020 a partire dalle 20.30. Per scoprire i biglietti vincenti ed i numeri di matricola di ogni singolo biglietto estratto è sufficiente collegarsi su questa pagina così da poter seguire gli aggiornamenti in tempo reale con tutti i biglietti fortunati che si aggiudicheranno i premi di seconda categoria della Lotteria Italia del 6 gennaio. Come svelato nel corso della serata nello show “I Soliti Ignoti” i premi di seconda categoria sono 20, ciascuno dal valore di 100 mila euro (nell’edizione passata furono 50 premi dal valore di 50 mila euro).

Lotteria Italia 2020: biglietti vincenti terza categoria

I biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2020 saranno riportati live su questo articolo con tutti i numeri dei biglietti estratti oggi, lunedì 6 gennaio. A partire dalle 20.30 i giornalisti di ItaliaSera.it saranno impegnati per riportare tutti gli ultimissimi aggiornamenti così da facilitare a tutti i giocatori la ricerca dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020. Su questa pagina non appena disponibili saranno riportati tutti i biglietti dei premi di terza categoria della lotteria italiana. Per l’edizione 2019/2020 i premi di terza categoria sono 180, tutti di valore 20 mila euro (nell’edizione precedente furono 150 da 25 mila euro).

