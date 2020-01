Lotto e Simbolotto di martedì 21 gennaio 2020 in diretta streaming: risultati e numeri vincenti (Video)

Lotto e Simbolotto in diretta streaming alle ore 20 di martedì 21 gennaio 2020. Disponibile la diretta YouTube dell’estrazione del Gioco del Lotto e Simbolotto di oggi, martedì 21/01/2020.

Di seguito il player video per seguire in tempo reale tutti i numeri vincenti del Lotto ed i cinque simboli estratti per il concorso del Simbolotto. Come ogni settimana sul canale YouTube “Lottoamico” la diretta streaming con tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la cinquina del Simbolotto con relativi simboli.

Diretta video Lotto e Simbolotto 21 gennaio 2020

Buona fortuna con il Gioco del Lotto e Simbolotto live su YouTube. A seguire il player per seguire l’estrazione odierna per i concorsi del Gioco del Lotto e Simbolotto. Per la diretta di ItaliaSera.it con i concorsi del SuperEnalotto, 10eLotto e Million Day sono invece presenti i classici articoli aggiornati live dalla redazione del quotidiano.