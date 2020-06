Lotto, Superenalotto e 10Lotto: estrazioni di oggi, martedì 23 giugno 2020: i numeri vincenti

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 23 giugno 2020, in diretta su Italia Sera con tutti i numeri vincenti. Tra pochi minuti le estrazioni in tempo reale su questa pagina con i risultati live dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che comunicherà subito dopo le ore 20 le combinazioni vincenti e tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto. Aggiorna la pagina per conoscere i risultati in diretta.

Estrazione Lotto 23 giugno 2020

BARI 16 20 55 66 51

CAGLIARI 65 15 88 51 86

FIRENZE 42 38 48 90 14

GENOVA 60 24 9 65 5

MILANO 20 88 79 73 27

NAPOLI 43 9 75 23 2

PALERMO 46 10 38 49 42

ROMA 70 27 22 40 12

TORINO 25 28 15 11 66

VENEZIA 78 31 47 65 55

NAZIONALE 42 78 10 65 69

SuperEnalotto 23 giugno 2020: numeri vincenti

Numeri vincenti 40 44 52 59 66 69

Numero Jolly 24

SuperStar 14

10eLotto: estrazione 23 giugno 2020

Numeri estratti 9 10 15 16 20 24 25 27 28 31 38 42 43 48 55 60 65 70 78 88

Numero Oro 16

Doppio Oro 16 20

(Ricordiamo che i numeri vincenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. Si declina quindi ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, invitando a controllare anche sul sito ufficiale del concorso e/o in ricevitoria)

Max