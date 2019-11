Lous and The Yakuza: ‘Dilemme’ diventa un video

La carismatica stella nascente della musica internazionale, Lous and The Yakuza, è elegante e determinata, sensibile e forte, un’anima meravigliosa, un look camaleontico

Ed ora eccola nuovamente nelle radio con il singolo ‘Dilemme’ (attualmente al #6 della Viral 50 Italia di Spotify e nella Top 50 della classifica Shazam Italia), firmato dal producer più richiesto del momento: El Guincho.

La cantante, che in francese nel singolo recita: “La vita è un cane che deve essere tenuto al guinzaglio / La vita mi perseguita, tutto ciò che mi circonda mi ha reso cattiva / Se fallisco ricomincio, quando sono triste canto”, ha 23 anni, belga ma originaria del Congo, è cresciuta tra Ruanda e Europa, è la stella nascente della musica internazionale.

Il testo di “Dilemme” riflette la profondità dell’universo della cantautrice: emozioni pure racchiuse in un’anima, forte ma allo stesso tempo delicata, che traspare dalle sue parole e dalla sua voce. Lous è una donna, un’artista, una combattente. Lous ha colmato di forza e determinazione il suo corpo e il suo cuore, entrambi feriti da una serie di esperienze dolorose che l’hanno segnata nel profondo. A 19 anni ha dovuto imparare a vivere senza l’appoggio della sua famiglia. Si è iscritta alla facoltà di filosofia, ha studiato solfeggio, la scrittura dei testi, ha iniziato a incidere i suoi brani ma si è anche trovata a scoprire la generosità della strada.

In tre anni ha realizzato 7 EP e 52 pezzi e ha cantato su centinaia di palchi in Belgio. Il celebre produttore El Guincho, lo ha capito al primo ascolto: la carismatica cantautrice è molto di più di un’artista da “una sola traccia”, le sue storie e la sua voce possono rivolgersi a un’intera generazione.

L’album di debutto di Lous, “Gore”, registrato tra Barcellona, Bruxelles e Parigi, è un mix di trap e ballad francesi, uno specchio sincero della giovane vita tormentata della cantautrice. El Guincho ha collaborato con lei alla produzione del disco, e l’ha anche aiutata a dare forma ai suoi incredibili testi e alle innumerevoli canzoni che scrive quotidianamente.

Max