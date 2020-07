Love Game, l’indiscrezione: a settembre la Rai lancia un programma simile a Uomini e Donne

Passano gli anni ma Uomini e Donne rimane uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Certo, nel corso del tempo la formula è stata leggermente rivista, ma il principio di fondo è sempre lo stesso. E funziona ancora. Per questo non sorprende che anche altre reti stiano pensando di portare un programma simile.

A lanciare l’indiscrezione è Davide Maggio, che ha svelato l’inizio di Love Game, programma che dovrebbe andare in onda sulla Rai condotto dalla giovane Carolina Rey. Si sa ancora poco sulla trasmissione, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe però ricalcare le orme di quella di Maria De Filippi, che da decenni fa le fortune di Canale 5.

Love Game, riuscirà a tenere testa a U e D?

In attesa di capire il format del nuovo programma della Rey ci si può interrogare sulla possibilità che possa insidiare Uomini e Donne come trasmissione sull’amore più amata dagli italiani. Messa così la missione diventa quasi impossibile, perché Maria De Filippi è ormai un’istituzione in tal senso e la sua trasmissione viaggia da sola, anche grazie alla popolarità acquisita dai suoi protagonisti.

Non è detto però che Love Game voglia scontrarsi con la De Filippi. Magari il format sarà diverso, seppur incentrato sull’amore, magari andrà in onda solo in prima serata una volta a settimana. Insomma, ci sono ancora troppe incognite a riguardo per tracciare un primo bilancio. Il rumor però colpisce: la Rai sembra intenzionata a lanciare il suo Love Game a partire da settembre.