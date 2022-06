‘Love Mi’, Ferragni a Fedez: “Orgogliosa di te, concerto tua rivincita sulla vita”

(Adnkronos) – “Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te”. Lo scrive su Instagram Chiara Ferragni, parlando del concerto gratuito e benefico ‘Love Mi’ organizzato da suo marito Fedez e andato in scena ieri in piazza del Duomo, davanti a quasi 20mila persone.

Fedez, che dopo l’operazione per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas è tornato sul palco insieme all”amico ritrovato’ J-Ax, ha portato avanti una maratona musicale di 6 ore con 22 artisti e altri ospiti speciali per raccogliere fondi a favore di Tog – Together To Go. Sul palco il rapper ha dedicato delle parole a Chiara Ferragni: “Volevo ringraziare la persona più importante che mi è stata vicina in questo periodo che è mia moglie, ti amo tanto amore” ha detto emozionato.