Lovvo: Le Coliche chiudono la saga dell’Indie

Oggi, a mezzogiorno, l’ultimo atto di un ciclo, di una saga che dal 2017 ha divertito e appassionato migliaia di internauti. Come affermano nella descrizione del video “L’INDIE non può che finire così”. E Le Coliche, con Francesco Marioni e Maccio Capatonda , chiuderanno il tutto con un brano: “Lovvo“. Rivedremo ancora un’ultima volta il duo e Marioni nelle vesti di Tommaso Paradiso, Calcutta e Carl Brave. Mistero, invece, per il ruolo di Capatonda, ma non per chi ha visto in anteprima l’ultimo video, due giorni fa, al Wishlist Club di Roma.