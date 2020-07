Luca Barbareschi, chi è l’ospite di ‘Io e te’: età, compagna e carriera dell’attore

Attore di cinema e teatro, anche di televisione. Luca Barbareschi ha alle spalle una lunga carriera artistica coltivata in giovane età e fiorente ancora oggi. L’attore, 64 anni, non ha mai negati di aver avuto un passato turbolento, che ha raccontato anche in televisione, come nell’ultima intervista a Verissimo.

Nonostante il burrascoso passato ha sempre coltivato la sua passione per l’arte e la recitazione, che lo hanno portato ad essere un volto noto nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Oggi 22 luglio è intervenuto nella trasmissione di Pierluigi Diaco, Io e te, per raccontarsi senza peli sulla lingua. Come è solito fare.

Chi è la moglie di Luca Barbareschi

Luca Barbareschi è nato a Montevideo nel 1956. In una recente intervista ha dichiarato di aver subito delle violenze da parte di un sacerdote quando era ancora bambino. Un gesto che ha voluto perdonare come racconta: “Avevo sette anni e lui si è approfittato della mia condizione, ero contento delle sue attenzioni perché ero un bambino solo. Qualche anno fa sono andato a trovarlo per perdonarlo. Lui sosteneva di non ricordarsi di nulla, ma io ho voluto fare questo gesto per rompere questa catena di errori e orrori. Il rancore non porta nulla, l’unica cosa che funziona è l’amore”.

Attualmente Luca Barbareschi è impegnato con Elena Monorchio, di cui non si conosce molto della sua vita provata. Sarebbe stato però proprio il suo intervento ad aiutare l’attore da uscire dal vortice di vizi che lo perseguitava da anni. In precedenza Barbareschi è stato sposato con Patrizia Fachini, da cui ha avuto tre figli. Senza dimenticare il flirt con Naomi Campbell.