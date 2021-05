Luca Cenerelli Uomini e Donne: età e lavoro del cavaliere del Trono Over

In breve tempo è diventato uno dei cavalieri più apprezzati del parterre maschile. Luca Cenerelli, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico femminile in studio e a casa. Merito del suo fascino, dei suoi capelli arruffati e del modo di fare che mette a proprio agio gli atri.

Ma chi è Luca Cenerelli, cavaliere del Trono Over? Nato a Milano, ha 47 anni, fa l’imprenditore. Dopo il liceo scientifico e la laurea all’università di Milano inizia a lavorare come project manager per diverse aziende, fino a fondarne una sua: YouBrand S.r.l. Ha fondato anche la Sales & Marketing Director di Tanzania Private Tours, attraverso la quale organizza tour in Tanzania.

Nonostante il suo spirito avventuriero, fatto di viaggi all’insegna della scoperta, ha affermato di non essere fatto per stare da solo, e di avere la necessità di avere una donna al suo fianco. Ama lo sport, che pratica in diverse forme; dallo sci al tennis, legge molto e suona il pianoforte.

La sua avventura a Uomini e Donne finora è stata caratterizzata dalla conoscenza di Federica e Angela. Soprattutto con quest’ultima ha instaurato un bel rapporto. La dama verrà però colpita in modo negativo dalla scelta di Luca di tenere in studio una donna arrivata appositamente per conoscerlo.