Luca Giurato, il saluto di Paola Perego

“Era un giornalista straordinario, al di là del fatto che poi ha scelto la strada dell’intrattenimento, e un uomo di grande simpatia e di grande ironia. Non ci ho mai lavorato insieme, ma ero legata a lui e a sua moglie (Daniela Vergara, ndr) da un grande affetto”, così Paola Perego all’Adnkronos commenta la morte di Luca Giurato all’età di 84 anni. “L’ho avuto spesso come ospite, – ha raccontato – ricordo che ti cambiava proprio la puntata con la sua ironia e la sua imprevedibilità. Quello che non va dimenticato, però, è il grande impegno e la grande professionalità come giornalista”, dichiara.

Luca Giurato è morto l’11 settembre, a 84 anni per un infarto fulminante. “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate…”, ha confermato in lacrime all’Adnkronos la moglie Daniela Vergara.

“Ho lavorato con Luca Giurato a ‘L’isola dei famosi’ e a ‘Quelli che il calcio’. Era una delle persone alla quale ero più legata in questo mondo (dello spettacolo, )”. Anche Simona Ventura all’Adnkronos ha ricordato così Luca Giurato, morto all’età di 84 anni.

“Mi ha fatta sorridere tanto: mi alzavo la mattina presto solo per guardarlo ad ‘Unomattina’. Ci ha fatto divertire facendoci andare al lavoro più leggeri. Dobbiamo solo ringraziare questo uomo meraviglioso. Un visionario, una persona che mi rimarrà sempre nel cuore. Sono davvero dispiaciuta”, aggiunge.

