Luca Tommassini vittima di furto: devastata la sua casa a Roma

Luca Tommassini, celebre coreografo e ballerino, ha subito un grave furto nella sua abitazione di Roma, attualmente in fase di ristrutturazione. Mentre si trovava lontano per lavoro, i ladri sono entrati nella casa distruggendo porte, pareti e aprendo la cassaforte. Tra gli oggetti sottratti, si contano opere d’arte, gioielli e beni di valore affettivo. L’assistente di Tommassini, Nico Fratacchiò, ha sorpreso i ladri all’interno della casa, rimanendo profondamente scosso dall’accaduto.

La dinamica del furto a casa di Luca Tommassini

Il furto si è verificato mentre Luca Tommassini era in viaggio per lavoro, navigando nel Mediterraneo verso la Spagna. I malviventi sono riusciti a introdursi nella sua abitazione romana, che è in fase di ristrutturazione da due anni, devastandola. Le porte e le pareti sono state gravemente danneggiate, e la cassaforte, contenente oggetti di valore, è stata forzata.

Tra gli oggetti sottratti si trovano quadri, gioielli e abiti di pregio, insieme a effetti personali di grande valore sentimentale. L’abitazione, descritta dal coreografo come un progetto costruito con dedizione e sacrifici, è stata completamente devastata, causando un forte dolore e sconforto.

L’assistente e la banda di ladri armati

Nico Fratacchiò, assistente di Tommassini, è entrato nella casa durante il furto, trovandosi faccia a faccia con i ladri, che erano armati.

Non è la prima volta che Luca Tommassini subisce un furto. Nel 2020, è stato vittima di una rapina violenta nella sua abitazione a Trastevere. Un gruppo di malviventi, armati di picconi e accette, lo ha immobilizzato e minacciato con una pistola.

Durante quell’incidente, Tommassini fu costretto a supplicare per la propria vita, rimanendo sotto il controllo dei rapinatori per un’ora, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Anche in quell’occasione, gli furono sottratti beni personali, tra cui il portafoglio e le chiavi di casa.