Luca Uomini e Donne, chi è il corteggiatore del Trono classico: età e lavoro

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata solo da poche settimane, ma c’è già grande interesse attorno ai nuovi protagonisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Non solo per i tronisti, alcuni dei quali ancora non si sono mostrati molto, ma anche per i corteggiatori arrivati al buio in puntata e ora catapultati davanti alle telecamere.

E’ il caso di Luca, uno dei corteggiatori di Roberta Ilaria Giusti, che sembra aver fatto subito colpo sulla giovane romana. Lei 21 anni, lui 29. La differenza d’età è abbastanza ampia, ma questo non sembra spaventare nessuno dei due. Infatti Luca è stato uno dei primi a essere scelto da Roberta per un’esterna.

Nonostante la timidezza dovuta alle telecamere – tanto che la tronista ha detto che è stato difficile introdurre degli argomenti di conversazione – Luca sembra aver fatto colpo sulla giovane. Ma chi è Luca dei Trono classico? Per ora si sa poco, infatti è stato protagonista di una sola esterna andata in onda la scorsa settimana.

Di lui sappiamo l’età: 29 anni. E il lavoro: Luca è un pugile e anche uno chef. E’ di Roma come la tronista e questo li accomuna. E’ un ragazzo molto genuino, e questa sua caratteristica lo ha reso simpatico agli occhi di molti spettatori. Ora non rimane da capire se la conoscenza tra Luca e Roberta andrà avanti: la risposta arriverà nelle prossime puntate di Uomini e Donne.