Luca Ward: chi è l’attore e doppiatore, voce de Il Gladiatore

Luca Ward è un attore e doppiatore italiano molto famoso, apprezzato per l’eleganza, il fascino e il timbro vocale sensuale e inconfondibile, dopo che ha prestato la sua voce a tantissimi attori di Hollywood.

Luca Ward: chi è, età, Instagram, altezza, peso, anni, moglie, figli e attori doppiati

Nato a Roma, nel quartiere litoraneo di Ostia, nel 1960, Luca Ward è alto 1,84 m per 80 kg. Ha lavorato per tutta la vita come doppiatore, dopo aver seguito le orme di suo padre Aleandro Ward e di suo nonno Carlo Romano.

La sua infanzia è difficile: infatti, all’età di 13 anni perde il papà e per mantenersi gli studi svolge diversi lavori umili, come benzinaio, facchino e venditore di caramelle. Inizia a lavorare come attore di teatro ma approda ben presto in tv e al cinema. Compare nel cast di film come “Chewingum” e partecipa a diverse serie televisive, fino a recitare nella popolare fiction “Le tre rose di Eva”.

La sua voce è stata prestata anche ai documentari del programma “Ulisse – Il piacere della scoperta”, condotto da Alberto Angela. Fra gli attori doppiati, a parte Russel Crowe ne Il Gladiatore, ci sono Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, Keanu Reeves e tanti altri.

Nella vita privata Luca Ward ha sposato la moglie Claudia Razzi, anche lei doppiatrice, con cui ha avuto sua figlia Guendalina Ward a sua volta doppiatrice. La storia è durata 25 anni prima della separazione. Successivamente si sposa nel 2013 con Giada Desideri (che all’anagrafe si chiama Maria Giada Faggioli) nata nel 1973, anche lei attrice, con la quale ha avuto altri due figli, Lupo e Luna.