Lucca Film Festival, l’evento al via il 21 settembre

Il Lucca Film Festival festeggia la sua ventesima edizione dal 21 al 29 settembre, con Nicola Borrelli alla direzione artistica. Tra i volti noti attesi alla manifestazione ci saranno Chiara Mastroianni, madrina del festival, Pupi Avati, Paul Schrader, Ethan Hawke e Matthew Modine. La giuria del concorso LFF for Future sarà presieduta da Carolina Crescentini, mentre tra gli altri ospiti figurano Ruben Östlund, Tonino De Bernardi, Massimo Gaudioso, Federico Cesari, Francesco Costabile, Francesco Di Leva e Francesco Gheghi. Quest’edizione vanta un programma denso di appuntamenti, tra cui una mostra dedicata a Marcello Mastroianni e la proiezione di 50 opere in anteprima italiana, suddivise in 12 lungometraggi, 12 cortometraggi, 10 corti ambientali per LFF For Future e 10 opere prime italiane della sezione Buona la prima!. Le proiezioni dei concorsi si terranno al Cinema Astra (lungometraggi, cortometraggi e LFF For Future) e all’Auditorium Banca del Monte (Buona la prima!), con una giuria popolare a valutare i film in concorso.

Un record di oltre 230 partecipazioni da tutto il mondo segna la sezione lungometraggi dell’edizione 2024, curata da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino. Tra queste, 12 opere verranno presentate in anteprima italiana, affrontando temi globali e mettendo in luce una varietà di prospettive culturali. Il concorso di quest’anno sarà interamente dedicato a opere prime, perlopiù extra-europee, e sarà valutato da una giuria composta dall’attrice Lidia Vitale, il regista Valerio Mieli e lo sceneggiatore Guido Iuculano. Tra i film in concorso si distinguono Norah, proveniente dall’Arabia Saudita e vincitore del Premio della Giuria nella sezione “Un Certain Regard” al Festival di Cannes, e l’americano African Giants, che ha trionfato allo Slamdance Film Festival nella categoria Miglior Sceneggiatura.

Non mancano le produzioni più impegnative, come il giapponese Rei e l’iraniano The Old Bachelor, entrambi vincitori ai principali premi del Festival di Rotterdam (Tiger Award e VPRO Big Screen Award) e caratterizzati da una durata di oltre tre ore. La selezione punta a offrire una panoramica delle opere più interessanti del cinema internazionale, con un’attenzione particolare alla qualità artistica, senza limiti geografici. Quest’anno, per la prima volta, verranno presentati un film saudita e uno indiano (Swaha). Dopo i successi del 2023, con i russi After e The Cage is Looking for a Bird, il concorso accoglie Liar, un film della regista russa Yulia Trofimova. Anche in questa edizione, il vincitore del concorso lungometraggi riceverà un premio di 3.000 euro.