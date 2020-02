Lucca, studente travolto da bus fuori scuola: è grave

Gravissimo incidente a Mutigliano, in provincia di Lucca, dove un ragazzo di 16 anni è stato investito da un autobus in prossimità di una scuola. Lo studente, che utilizza quel bus per tornare a casa dall’istituto agrario di Mutigliano dove studia, è stato travolto subito dopo essere uscito da scuola.

In base alla ricostruzione, la calca degli studenti ha fatto sì che il ragazzo 16enne finisse sotto le ruote dell’autobus, restandovi incastrato. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ragazzo con l’ausilio di un cuscino pneumatico. Lo studente è stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cisanello, vicino Pisa, ed è in condizioni gravi.

Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, il ragazzo sarebbe inciampato dopo aver perso l’equilibrio, fatalmente nel momento in cui sopraggiungeva l’autobus. Alcuni docenti lo hanno soccorso, ma soltanto l’intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che il ragazzo potesse essere estratto, mentre restava comunque cosciente.

Da tempo i dirigenti scolastici avevano fatto richiesta al Comune di un intervento per mettere in sicurezza la fermata degli autobus nei pressi della scuola, ritenuta pericolosa.