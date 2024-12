Luci di Natale e riprese cinematografiche: modifiche alla viabilità

TARQUINIA – A Tarquinia si accende il Natale. È prevista a partire da oggi la modifica temporanea della viabilità per l’installazione delle luminarie natalizie. Per consentire il posizionamento delle luci, sono pertanto istituiti il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata dei veicoli inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, in corso Vittorio Emanuele per la giornata di oggi, 3 dicembre 2024, dalle 8 a fine lavori. Inoltre, per consentire la realizzazione di un progetto universitario, mediante la realizzazione di un cortometraggio, il 4 e 5 dicembre 2024, dalle 7 alle 16 il transito e la sosta saranno vietati a qualsiasi tipo di veicolo con rimozione forzata, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, in piazza San Martino, vicolo del Poggio, e via San Martino. In via degli Archi il transito sarà vietato solo al momento delle riprese, a qualsiasi tipo di veicolo, tra i civici n. 78 e 51. ©RIPRODUZIONE RISERVATA