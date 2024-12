Luciani: «Il porto privato di Fiumicino non c’entra nulla con il Giubileo»

CIVITAVECCHIA – Il Partito Democratico di Civitavecchia ribadisce la sua netta opposizione al progetto del porto turistico privato di Fiumicino, un’iniziativa che continua a sollevare obiezioni sul piano ambientale, normativo e sociale. «Il progetto è stato riproposto all’interno del DPCM 11 giugno 2024 dove vengono definite le opere infrastrutturali da realizzare per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 – ha ricordato il segretario Enrico Luciani – la realizzazione dell’opera, stando al Decreto, sarebbe necessaria per “l’accoglienza per i pellegrini ed i visitatori”. Come può essere considerato il porto turistico di Fiumicino un’infrastruttura giubilare, se è previsto che i lavori inizino, nella migliore delle ipotesi, quando il Giubileo sarà già concluso da oltre un anno? Questo dimostra che l’opera nulla ha a che vedere con le esigenze legate all’evento, ma si inserisce invece in una logica di profitto privato, costruita sulle spalle dei territori e delle persone che vi vivono e lavorano». Di fronte a un progetto che definiscono “irrealizzabile” e “che sembra sfruttare strumentalmente il Giubileo 2025”, il Pd promette di intensificare la propria opposizione. «Non solo continueremo a sostenere le ragioni delle comunità locali e dei lavoratori – ha concluso Luciani – ma chiederemo che venga effettuata una verifica sulla legittimità dell’intera operazione a tutela dell’interesse pubblico». ©RIPRODUZIONE RISERVATA