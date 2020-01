Lucrezia Borlini, chi è: età, Instagram e vita privata della concorrente di Ex on the Beach VIDEO)

Prende parte, come ormai noto ai fan del programma, a Ex on the Beach 2 Italia, il noto programma di dating molto particolare condotto dalla coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in onda tutti i mercoledì sera su MTV, canale 130 di Sky. Lei è una ragazza esplosiva, bella, prorompente: e piace tanto ai telespettatori e ai followers.

Si tratta di Lucrezia Borlini, un concentrato di fascino e di adrenalina: e già una delle protagoniste del dating show sky. Ma cosa sappiamo di lei? Chi è Lucrezia Borlini? Quali sono le notizie sulla sua vita privata e cosa è possibile conoscere sulla protagonista di Ex On the Beach? E’ presto detto.

Lucrezia Borlini, chi è: età, Instagram e vita privata della concorrente di Ex on the Beach

Ex on the beach italia, arrivato alla seconda edizione, è in onda in i mercoledì sera su MTV: come sappiamo, i concorrenti inizialmente sono convinti di passare una vacanza a Marbella, ma invece dovranno fare i conti con tutt’altro. Ovvero i loro ex: cosa accadrà quando si rivedranno?

Tra i concorrenti, anche Lucrezia Borlini. Bella, esplosiva, dinamica, nasconde molte qualità. In genere, però, basta dare una occhiata alle foto per vedere le più manifeste.

Lucrezia Borlini alias La Bionda Eccessiva nel game di MTV, è una ragazza di Milano che si definisce molto dinamica, attiva, e che ama gestire le situazioni per poi però finire per perdere ogni tanto il controllo. Insomma, come lei stessa dice nel suo Instragram (questo il profilo) una che non si calma decisamente mai.

Nel video che ha fatto per presentarsi al pubblico di sky e MtV la seducente Lucrezia ha confessato di non amare molto i limiti.

Ma Cosa sappiamo inizialmente di lei? Quanti anni ha?

La bella concorrente di Ex on the beach, ha 23 anni ed è di Milano. Una ragazza che, come lei stessa dice, mette in mostra avvenenza e simpatia per conquistare il suo spazio, e gli uomini. Ma non solo. Tra le altre cose, dice pure di essere disposta ad una relazione con una donna: “non si sa mai” ha ammesso.

Ex On The Beach 2 vede partecipare anche altri single. Da Daniele Tosto detto Il Cucciolone a Sasha Donatelli detta L’Egorifero, passando per Matteo Diamante Il Seduttore, Klea Marku definita L’Inciuciona, la bella Lucrezia Borlini e ancora Denise Rossi ribattezzata La Gattamorta e Fabiana Barra cioè La Ribelle.