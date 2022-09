(Adnkronos) – Giornata nera per Lufthansa. A causa dello sciopero dei piloti proclamato per oggi, la compagnia tedesca ha cancellato 800 voli principalmente sugli hub di Monaco e Francoforte. La protesta coinvolge circa 130mila passeggeri ai quali è stato chiesto di non recarsi in aeroporto ma di riprenotare il proprio volo in un altro giorno o di prendere il treno dove possibile. Le controllate Swiss, Austrian, Brussels ed Eurowings non sono interessate dallo sciopero.