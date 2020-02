Luigi Favoloso con la madre Loredana Fiorentino e Nina Moric: scontro furioso a Live Non è la d’Urso

Luigi Favoloso in studio da Barbara d’Urso nel programma di Canale 5 “Live Non è la d’Urso” per uno scontro faccia a faccia con la madre Loredana Fiorentino e l’ex fidanzata Nina Moric. Per trattare il caso della “sparizione” di Favoloso in studio nella trasmissione Mediaset numerosi ospiti tra cui Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, e tanti altri personaggi tv pronti a commentare il fatto di gossip del momento.

Nel frattempo su Instagram Nina Moric ha risposto a Loredana Favoloso con un commento molto forte, condividendo poi lo screenshot nelle Instagram Stories: “Carissima signora Loredana Favoloso, prima di “offendere” un adolescente meraviglioso si faccia un esame di coscienza! Non deve mai più nominare mio figlio! Ad arrivare a questo punto si commenta da sola”.