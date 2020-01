Luigi Favoloso dov’è? Lo svela le’x della Moric con una storia Instagram

Che fine ha fatto Luigi Mario Favoloso? Se lo sono chiesti in molti nelle ultime settimane in cui l’ex fidanzato di Nina Moric ha fatto perdere le sue tracce, tanto da mettere in apprensione anche i conoscenti preoccupati per la sua incolumità. Niente paura per, Luigi Favoloso sta bene, e anzi, si sta godendo la vita viaggiando in giro per il mondo.

A dare inizialmente la notizia della sua scomparsa era stato un amico di Luigi, il fotografo Alex Fiumara: “da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018”, aveva scritto sui social. Messaggio che ha fatto immediatamente il giro del web spingendo Nina Moric a rispondere: “Volevo ricordarvi. Che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!”, aveva dichiarato la showgirl.

Luigi Maria Favoloso è in Armenia

Luigi Maria Favoloso ha fatto sapere di stare bene attraverso delle storie Instagram, in cui ha anche reso noto il luogo in cui si trova attualmente: “La mia domanda è, ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre caz***?”.

“E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere? Io sono a Yerevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra nazione”.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha poi lanciato una frecciatina ai giornalisti, rei secondo il ragazzo di aver scritto inesattezze sul suo conto: “State dicendo un mucchio di caz***. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta”, ha dichiarato Luigi Mario Favoloso attraverso il suo profilo Instagram.