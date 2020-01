Luigi Maria Favoloso, chi è l’ex di Nina Moric scomparso da 10 giorni

Luigi Maria Favoloso è scomparso da alcuni giorni, 10 per la precisione. A denunciare la scomparsa dell’ex fidanzato di Nina Moric, diventato noto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato il fotografo Alex Fiumara, che con un post su Facebook aveva invitato chiunque avesse visto il ragazzo di segnalarlo immediatamente.

“Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018 – si legge sul profilo Facebook del paparazzo – La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco ( Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso. Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente”.

Luigi Maria Favoloso scomparso, il messaggio di Nina Moric

Un messaggio carico di angoscia quello di Fiumara, che ha denunciato la scomparsa di Luigi Maria Favoloso da Torre del Greco, suo paese d’origine. Il ragazzo, classe 1988, ha però vissuto più in Svezia che in Italia. È un modello e un imprenditore, è titolare di un’agenzia di comunicazione e di un’azienda di import/export di prodotti tessili.

Ha conosciuto Nina Moric dopo la rottura della show girl con Fabrizio Corona, con cui Favoloso non ha mai avuto un rapporto idilliaco. La fine della relazione con Nina Moric è avvenuta all’interno della casa del Grande Fratello, dopo una litigata in diretta TV. Proprio la showgirl ha detto la sua sulla scomparsa di Favoloso con una storia su Instagram: “Volevo ricordarvi. Che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!”, ha concluso la Moric.