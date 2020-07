Luis Alberto non convocato con la Juve: il motivo

Assenza pesante per la Lazio in vista del big match di domani sera contro la Juve. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha infatti annunciato l’assenza di Luis Alberto.

Lo spagnolo salterà quindi la sfida che potrebbe regalare l’ultimo barlume di speranza ai biancocelesti in vista della corsa scudetto.

Luis Alberto ha subito un infortunio dal quale non ha ancora recuperato. Un problema muscolare che non gli permetterà di acender in campo con la Juve. Lo spagnolo è stato infatti escluso dalla lista dei convocati.