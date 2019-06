Luis Enrique lascia la Spagna, è ufficiale: il motivo

Durante una conferenza stampa in corso in questi minuti, Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha ufficializzato l’addio di Luis Enrique dalla nazionale spagnola. “Motivi familiari di causa maggiore”, è la causa delle dimissioni dell’allenatore spagnolo con un passato anche in Italia, sulla panchina della Roma. Al suo posto, provvisoriamente, l’assistente Robert Moreno.

Aggiornamento 16:30

Spagna, addio Luis Enrique: le parole di Luis Rubiales

Nel corso della conferenza in cui è stato reso noto l’addio di Luis Enrique, ha preso la parola il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales: “Luis Enrique non sarà più il selezionatore della Spagna. E’ stata una decisione presa direttamente da Luis Enrique, che non smetteremo mai di ringraziare per il suo lavoro. Abbiamo deciso che Robert Moreno sarà il suo erede, è per noi la miglior soluzione. Crediamo nel suo lavoro”