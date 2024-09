Luis Suarez si ritira dalla nazionale: l’annuncio

Lunedì, Luis Suárez, capocannoniere storico dell’Uruguay, ha annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale. Il trentasettenne ha rivelato che la partita di qualificazione della Celeste per la Coppa del Mondo contro il Paraguay, in programma venerdì, sarà la sua ultima con la nazionale uruguaiana.

“Ho dato tutto per la maglia del mio Paese,” ha affermato Suárez, visibilmente commosso e con la voce spezzata durante una conferenza stampa a Montevideo. “Ma ora ho 37 anni, e la prossima Coppa del Mondo è troppo lontana per me.”

Con 69 reti in 142 partite, Suárez si ritira come il miglior marcatore di sempre della nazionale uruguaiana e viene considerato uno dei più grandi attaccanti della sua epoca. Tuttavia, la sua carriera è stata spesso segnata da episodi controversi, inclusi atti di comportamento antisportivo.

Nel 2014, è stato squalificato per nove partite internazionali dopo aver morso Giorgio Chiellini durante i Mondiali in Brasile. Suárez ha giocato per alcuni dei club più importanti del mondo, come Ajax, Liverpool e Barcellona. Attualmente, milita nell’Inter Miami, dove è compagno di squadra dell’argentino Lionel Messi.