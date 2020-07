Luka Romero, chi è il mini Messi che piace al Napoli

Il Napoli è sempre più vicino a Osimhen, talento classe 1998 del Lille. Nella giornata di martedì Giuntoli ha operato un blitz in Sardegna per strappare il sì del giocatore, arrivato per la gioia di tutti. Nei prossimi giorni si formalizzerà quindi l’operazione, ma il Napoli non si ferma qui perché ha nel mirino un altro giovane.

Si tratta – come riportato da Sky Sport e Gianluca Di Marzio – di Luka Romero, talento classe 2004 seguito dai maggiori club spagnoli con Atletico Madrid e Barcellona in prima fila. E’ stato il più giovane ad esordire nei 5 top campionati europei a 15 anni e 246 giorni. Un predestinato per cui il Napoli ha chiesto informazioni.

Lo chiamano Mini Messi: è nato il Colombia ma ha nazionalità argentina, con cui ha disputato già diverse gare nelle categorie Under. Ha segnato 230 gol in 108 partite. Numeri incredibili che certificano il talento di questo ragazzino che scatenerà molto probabilmente un’asta di mercato. Gli occhi delle big sono puntati, anche quelli del Napoli.