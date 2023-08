Lukaku alla Roma, affare fatto: le cifre e le ultime news

(Adnkronos) – Lukaku alla Roma, affare in dirittura d’arrivo. Il club giallorosso e il Chelsea, secondo le ultime notizie di calciomercato, hanno definito l’intesa per l’approdo del centravanti belga alla Roma in prestito oneroso. Il club capitolino verserà circa 5 milioni di euro per avere a disposizione Lukaku nella stagione 2023-2024. Il belga, che ieri da Bruxelles ha preannunciato l’imminente arrivo a Roma, dovrebbe percepire un ingaggio di circa 8 milioni netti. La cifra è al centro delle ultime discussioni tra il club giallorosso e l’agente del calciatore.