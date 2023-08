Lukaku alla Roma, oggi il giorno del sì? Attesa per arrivo

(Adnkronos) – Romelu Lukaku vicinissimo alla Roma. Secondo le ultime news di calciomercato, il primo incontro tra i vertici della società giallorossa e il Chelsea a Londra ha incanalato la trattativa verso l’epilogo positivo per il club italiano. Lukaku, se le parti troveranno la quadratura nelle prossime ore, arriverà alla Roma con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e non obbligo. Nella stagione 2023-2024, sarebbe la Roma a versare la quasi totalità dell’ingaggio al centravanti belga, che dopo lo stallo nella trattativa tra Chelsea e Juventus avrebbe dato nelle ultime 48 ore il proprio assenso all’eventuale trasferimento alla Roma. Il tifo giallorosso intanto è in fibrillazione per l’arrivo di Big Rom nella capitale: radio e social raccolgono le reazioni entusiaste dei tifosi, ansiosi di accogliere il centravanti che nella migliore delle ipotesi potrebbe sbarcare a Roma domani o dopodomani.