Lungo la Via degli Dei per sensibilizzare sulle spondiloartriti

(Adnkronos) – Giorgio Circosta, giovane adulto della provincia di Varese che da almeno 15 anni soffre di spondilite anchilosante, sarà protagonista di “Passi di Salute”, il progetto di sensibilizzazione sulle spondiloartriti promosso da Novartis con il patrocinio delle principali associazioni di pazienti con malattie reumatologiche. Giorgio percorrerà la “Via Degli Dei”, un’antica strada militare che collega Bologna a Firenze e che prende il nome da una serie di monti che la caratterizzano: Monte Adone, Monte Venere e Monte Luario (la dea della Luna).

La diagnosi della patologia non è stata facile, all’inizio sembrava un normale mal di schiena ma i trattamenti non funzionavano. I massaggi erano dolorosi, i consigli di cambiare materasso o provare cure a base di arnica completamente inutili. Essere entrato quasi per caso nello studio di un reumatologo è stata la fortuna di Giorgio. Lo specialista, vedendolo camminare, ha intuito subito la sua patologia.

Giorgio, pur soffrendo di spondilite anchilosante, ama camminare e sfidare sé stesso e proprio con questo spirito intraprenderà questo cammino percorrendo paesaggi dove natura e storia si fondono in un racconto lungo sei giorni; una testimonianza forte e concreta riguardo la possibilità di tornare a realizzare i propri sogni nonostante la malattia.

“Questo progetto nasce dalla volontà di testimoniare il fatto che un soggetto con spondilite anchilosante può fare esperienze come quella del Cammino degli Dei. Una patologia reumatica non comporta un limite fisico – spiega Circosta – Passi di Salute mostra proprio questo e può essere d’esempio per chi soffre della mia stessa patologia. Il consiglio che do è di avere un minimo di allenamento e poi di mettersi in cammino perché questo aiuta a rinforzarsi sia fisicamente sia mentalmente”.

Sarà possibile seguire Giorgio Circosta e il progetto “Passi di Salute” sui canali @saichelasa Facebook e Instagram e sul sito www.saichelasa.it/passidisalute/