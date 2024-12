Lupo ucciso da auto a Roma, ecco perché i corridoi faunistici sono una necessità

Soltanto qualche giorno fa, il Consiglio d’Europa, dopo la richiesta dell’Unione Europea, aveva deciso il declassamento dello status di protezione del lupo in Europa. Entro tre mesi il provvedimento entrerà in vigore, al netto dell’opposizione di 17 Paesi, con la tutela del mammifero pronta a passare da “rigorosa” a “semplice”. Tradotto: l’abbattimento dell’animale solito muoversi in branco diventerà più facile.

“Una notizia importante per le nostre comunità rurali e per gli agricoltori. Abbiamo bisogno di un approccio equilibrato tra la conservazione della fauna selvatica e la protezione dei nostri mezzi di sussistenza“, aveva commentato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Important news for our rural communities and farmers.

The Bern convention has decided to adjust the protection status of wolves.

Because we need a balanced approach between the preservation of wildlife and the protection of our livelihoods

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2024