M5S, candidati ‘al buio’: vincenti parlamentarie non sanno posizione

(Adnkronos) – I risultati delle parlamentarie del Movimento 5 stelle non sono ancora stati resi noti, ma i primi classificati, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sono stati convocati per firmare l’accettazione della candidatura. Avviene in Calabria, dove però agli aspiranti candidati non è stata comunicata la posizione che eventualmente occuperanno nelle liste del Movimento: se saranno, cioè, candidati o supplenti, ossia riserve in caso qualcuno si ritiri, e soprattutto se occuperanno le prime posizioni della lista bloccata, o una posizione defilata, che dà pochissime possibilità di essere eletti.

La graduatoria, stilata in base alla quantità di voti ricevuti alle parlamentarie, determina infatti l’ordine all’interno della lista. A meno che non arrivi qualcuno dei 15 nomi del listino di Giuseppe Conte, che andrebbe a prendere il posto di capolista, scalzando l’eventuale candidato più votato. Nella fattispecie, i convocati devono recarsi questo pomeriggio, dalle 17 alle 20, a Vibo Valentia, a firmare l’accettazione della candidatura, appunto, “al buio”, senza conoscere l’esito delle parlamentarie.