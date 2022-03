M5S, Conte: “Faremo tabula rasa e mi sottoporrò a nuova votazione”

(Adnkronos) – Per la leadership di M5S “Non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Per questa ragione faremo tabula rasa di quanto accaduto, torneremo dai nostri iscritti con una votazione che è stata già fissata il 10 e l’11 marzo. In quell’occasione si rinnoverà la votazione statutaria e quindi tutti gli iscritti potranno tornare a votare. Quindi io stesso mi sottoporrò ad una nuova votazione con tutte le conseguenze di un voto democratico”. Così Giuseppe Conte, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

“Aspettiamo con fiducia i pronunciamenti dei tribunali, ma siamo ben decisi a proseguire l’azione politica”, ha affermato poi ricordando che i 5 Stelle sono “collocati in un’area progressista”, un fronte che “va alimentato con le azioni politiche, noi ci siamo”.

Guerra Ucraina-Russia



“Non mi sono mai sognato di mettere in discussione la nostra collocazione euroatlantica”, ha detto ancora. Sulla crisi ucraina “ieri il Parlamento è stato compatto e anche nel Movimento 5 stelle c’è stato un solo un voto contrario mentre negli altri partiti di maggioranza ce ne sono stati di più e anche astensioni”.

Green pass



“Credo che alla luce dell’andamento della curva epidemiologica e del minore stress sulle strutture sanitarie” il Green pass “sarebbe soggetto a revisione”. “Ho invitato il presidente Draghi e il ministro Speranza -ha aggiunto l’ex premier- ad un confronto quanto prima possibile per un piano di revisione di tutte le misure”. Quanto all’obbligo vaccinale per gli over 50, “chiaramente ha creato grande dibattito nel Paese, prima ancora che nel Parlamento”, perchè “va a incidere pesantemente sul diritto al lavoro”.