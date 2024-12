M5s, Conte “Il simbolo è del movimento, non è né mio né di Grillo”

ROMA (ITALPRESS) – “Rivotare è una anomalia, ma c’è una clausola del vecchio statuto, un privilegio del garante e Grillo lo ha voluto richiamare”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di “Mattino Cinque news” su Canale 5.

“Grillo può portare via il simbolo? E’ stato registrato da Di Maio, a nome del movimento, prima che arrivassi. Per i partiti politici vale l’utilizzazione consolidata di quel simbolo quindi non è di Beppe Grillo e neppure di Conte”, ha aggiunto.

