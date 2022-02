M5S, Conte ‘rilancia’ post Grillo: ‘Ti voteremo di nuovo’, appoggio dei fan

(Adnkronos) –

Post di Grillo subito ‘ripostato’ da Giuseppe Conte. Il presidente del M5S sui suoi canali social rilancia l’intervento del fondatore del movimento, dopo l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha azzerato le cariche dei Cinque Stelle, in cui l’ex premier viene direttamente chiamato in causa. “Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte”, scrive infatti Grillo.

In meno di mezz’ora sono più di 400 i commenti nella pagina Facebook di Conte. Quasi tutti invitano l’avvocato di Volturara Appula a non mollare, assicurando che la base confermerà il voto a suo favore. “Conte, con te. Ti rivotiamo, no problem”, scrive per prima Grazia, con un gioco di parole.